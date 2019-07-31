Тюменский аэропорт снова заработал после эвакуации
Ранее из-за запаха дыма из здания вывели порядка 750 человек
Рощино заработало после эвакуации.Фото: Ольга Крыльцова
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Тюменский аэровокзал «Рощино» вновь заработал в штатном режиме. Сотрудникам и посетителям ничего не угрожает.
– Из-за эвакуации была приостановлена Работа аэропорта была приостановлена на один час из-за эвакуации. Задержек самолетов в связи с инцидентом не было, – рассказали в справочной, добавив, что в настоящее время аэропорт заработал в штатном режиме.
Ранее «Комсомольская правда Тюмень» писала, что из аэропорта Рощиной эвакуировали 750 человек. Причиной тому стал горевший жир в вытяжке одного из кафе, расположенном на втором этаже тюменского аэровокзала.
ИСТОЧНИК KP.RU