Сильный ветер и дождь с грозой ожидают тюменцев в выходные

СЕГОДНЯ 15:06 2019-07-31T15:06:28+03:00

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Погода в предстоящие выходные, 3 и 4 августа, в Тюмени разочарует тех, кто хотел понежиться на солнышке. Сильный ветер в купе с дождем не дадут отдохнуть горожанам.

Так, в субботу температура воздуха будет достигать отметки в 18 градусов выше нуля. В этот день тюменцев ждет небольшой дождь с грозой. На территории города будет дуть южный ветер – 8 метров в секунду, однако его порывы могут достигать 18 метров в секунду. Относительная влажность – 73%.

На следующий день, в воскресенье, ветер немного успокоится (5 метров в секунду, порывы – до 11 метров в секунду). Однако дождь усилится. Относительная влажность поднимется до отметки 81%.

На прошлых выходных, когда тюменцы отмечали День города, также пошел сильный дождь. Буквально за десять минут городскую набережную затопило, как и некоторые улицы областного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU