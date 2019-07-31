2019-07-31T15:06:28+03:00
Общество

Сильный ветер и дождь с грозой ожидают тюменцев в выходные

Суббота и воскресенье в областном центре будут «нелетными»
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюмень на выходных накроет дождь с грозой.Тюмень на выходных накроет дождь с грозой.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

Погода в предстоящие выходные, 3 и 4 августа, в Тюмени разочарует тех, кто хотел понежиться на солнышке. Сильный ветер в купе с дождем не дадут отдохнуть горожанам.

Так, в субботу температура воздуха будет достигать отметки в 18 градусов выше нуля. В этот день тюменцев ждет небольшой дождь с грозой. На территории города будет дуть южный ветер – 8 метров в секунду, однако его порывы могут достигать 18 метров в секунду. Относительная влажность – 73%.

На следующий день, в воскресенье, ветер немного успокоится (5 метров в секунду, порывы – до 11 метров в секунду). Однако дождь усилится. Относительная влажность поднимется до отметки 81%.

На прошлых выходных, когда тюменцы отмечали День города, также пошел сильный дождь. Буквально за десять минут городскую набережную затопило, как и некоторые улицы областного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Десятки миллионов рублей направят на ремонт тротуаров в Тобольске
Тюменский слесарь возглавил фирму, отмывающую деньги
В Тюмени почти две недели ищут мужчину со шрамом на шее
Ишимская кондитерская фабрика запустит новый цех в сентябре
У тюменского бизнесмена изъяли более полтонны яблок неизвестного происхождения
Банк УРАЛСИБ в Челябинске выступил партнером интеллектуальной игры
В Тюменской области заблокировали видео с зацепингом
Тюменская администрация отделалась мелким штрафом за покусанного собакой мальчика
Уголовное дело заведено по факту гибели родственников из-за взрыва в поселке Боровский
Тюменский аэропорт эвакуировали из-за запаха дыма
В Тюмени крупно оштрафовали мужчину, торговавшего через мессенджер контрафактом
Сплошная проверка водителей пройдет завтра в Тюмени
В Тюмени мужчина разбил три автомобиля, пытаясь их угнать
Тюмень готовится установить «живописный» рекорд
Сотрудники коммунальной службы подрались в Тюменской области
Участники АрМИ-2019 в Тюмени приступили к тренировкам
Передвижная выставка с инновациями будет работать в Тюмени два дня
Мужчина обокрал пассажиров двух поездов во время стоянки на тюменской станции
Детский дорожный дозор выйдет на улицы Тюмени
Тюменцы продолжают попадать на уловки «банковских» мошенников
В Тюмени вновь отключат светофоры на Монтажников
Погода на 31 июля в Тюмени: одевайтесь теплее
Порядка сотни тюменцев заявились на чемпионат и первенство по триатлону