2019-07-31T14:39:51+03:00
Происшествия

Тюменский слесарь возглавил фирму, отмывающую деньги

Всего установлено 36 подставных руководителей
Вадим Бегун
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Из грязи в князи: тюменский слесарь стал директором фирмы, отмывающей деньги. Фото - pixabay.com.Из грязи в князи: тюменский слесарь стал директором фирмы, отмывающей деньги. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области слесарь согласился стать фиктивным директором фирмы. Впоследствии организация проводила подозрительные операции по счетам.

В первом полугодии 2019 года тюменские правоохранительные органы установили 36 подставных директоров, которые по просьбе своих знакомых согласились зарегистрировать на себя фирмы. Как правило, такие организации используются для отмывания денежных средств, добытых преступным путем, уклонения от уплаты налогов и совершения мошенничеств. Преступления выявлены в городах Тюмень, Тобольск, Ялуторовск и в Тюменском районе.

– Был осужден мужчина, который, работая слесарем, согласился стать номинальным учредителем и генеральным директором одной из тюменских фирм. Счета организации использовались для проведения сомнительных операций и были заблокированы банком, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, добавив, что суд назначил подставному руководителю 180 часов бесплатных общественно полезных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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