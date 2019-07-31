2019-07-31T13:51:28+03:00
Экономика

Ишимская кондитерская фабрика запустит новый цех в сентябре

В сам проект вложат более миллиарда рублей
Вадим Бегун
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В Ишиме кондитерская фабрика запустит новый цех. Фото - Даниил Савиных.В Ишиме кондитерская фабрика запустит новый цех. Фото - Даниил Савиных.
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На территории Ишимского машиностроительного завода появится новый цех кондитерской фабрики. В результате реализации инвестиционного проекта компании «Слада» создано двадцать рабочих мест.

– В прошлых годах мы отремонтировали помещения и приобрели холодильное и складское оборудование вместе с производственной линией. Сейчас начали набор и обучение персонала, которые будут изготавливать кондитерские изделия. Работу уже получили двадцать человек. В перспективе планируем создать около двухсот новых рабочих мест, – рассказал директор по развитию торгово-финансовой компании «Глобо» Владимир Идолов.

По информации пресс-службы губернатора Тюменской области, региональное правительство поддержало инвестпроект, возместив более 28% стоимости приобретенного в лизинг оборудования. Также инвестору предоставили льготы по аренде земельного участка.

Всего в создание фабрики вложено более миллиарда рублей. Первая производственная линии запустится в сентябре, а к концу 2022 года инвестор введет в строй еще две.

ИСТОЧНИК KP.RU

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