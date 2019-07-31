2019-07-31T13:29:23+03:00
Общество

У тюменского бизнесмена изъяли более полтонны яблок неизвестного происхождения

Фрукты раздавили тяжелой техникой
Вадим Бегун
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У тюменского бизнесмена нашли яблоки неизвестного происхождения. Фото - pixabay.com.У тюменского бизнесмена нашли яблоки неизвестного происхождения. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени уничтожили партию яблок. Бизнесмен не смог рассказать об их происхождении.

Специалистами регионального управления Россельхознадзора и представители таможни на складе у индивидуального предпринимателя в Тюмени обнаружили 47 картонных коробок свежих яблок, всего 586 килограммов.

– На партию у бизнесмена не нашлось сопроводительных документов. Кроме того, этикетки на транспортной таре были частично сорваны. Специалисты так и не смогли установить происхождение продукции. Принято решение об изъятии и уничтожении партии яблок на полигоне твердых бытовых отходов, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, добавив, что фрукты раздавила тяжелая техника.

Ранее таким же образом в Тюмени была уничтожена партия яблок из Польши общим весом более двух тонн. Продукция реализовывалась без сертификатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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