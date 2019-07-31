2019-07-31T13:05:13+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ в Челябинске выступил партнером интеллектуальной игры

Вадим Бегун
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Фото - Банка УРАЛСИБ.Фото - Банка УРАЛСИБ.
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Банк УРАЛСИБ в Челябинске совместно с агентством недвижимости «Компаньон» выступил партнером интеллектуальной игры. Мероприятие состоялось 24 июля в ресторане «Максимиллианс».

В течение 2-х часов 10 команд - всего более 500 человек, в числе которых были сотрудники и клиенты Банка УРАЛСИБ - сражались в увлекательной интеллектуальной игре. Участники команд прошли семь туров игры, каждый из которых состоял из семи вопросов из самых разных областей знаний. За установленное время интеллектуалы должны были угадывать известные песни, вспоминать последние российские и мировые новости, узнавать знаменитостей по детским фотографиям и проходить другие испытания. В конце игры команды ждал блиц-опрос.

Победителям игры Банк УРАЛСИБ и АН «Компаньон» вручили подарки и памятные призы.

- Участие в интеллектуальных играх не только способствует развитию быстрого и оригинального мышления, но и позволяет выявлять эрудированных и талантливых людей, что дает им старт для новых возможностей, – отметил руководитель группы ипотечного кредитования Банка УРАЛСИБ в Челябинске Олег Могиляс. – Мы отмечаем высокую заинтересованность гостей мероприятия в таких играх и будем и впредь поддерживать интеллектуальные форматы встреч.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

ИСТОЧНИК KP.RU

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