Уголовное дело заведено по факту гибели родственников из-за взрыва в поселке Боровский
По факту гибели людей при хлопке бытового газа в поселке Боровском возбуждено уголовное дело. Виновный предстанет перед судом за причинение смерти по неосторожности двум лицам.
– Сегодня в 4.20 в доме по улице Набережная поселка Боровский произошел хлопок бытового газа, в результате которого был разрушен дом и начался пожар. После тушения огня обнаружены тела 58-летнего мужчины и его 10-летней внучки, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.
Там добавили, что руководитель ведомства Александр Кубляков взял расследование уголовного дела на личный контроль. Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего: осмотривают место происшествия, допрашивают очевидцев. Назначены судебные экспертизы, расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU