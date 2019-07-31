Уголовное дело заведено по факту гибели родственников из-за взрыва в поселке Боровский

СЕГОДНЯ 11:36 2019-07-31T11:37:35+03:00

По факту гибели дедушки и внучки в Тюменской области возбудили уголовное дело. Фото - пресс-служба Следственного комитета по Тюменской области.

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По факту гибели людей при хлопке бытового газа в поселке Боровском возбуждено уголовное дело. Виновный предстанет перед судом за причинение смерти по неосторожности двум лицам.

– Сегодня в 4.20 в доме по улице Набережная поселка Боровский произошел хлопок бытового газа, в результате которого был разрушен дом и начался пожар. После тушения огня обнаружены тела 58-летнего мужчины и его 10-летней внучки, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Там добавили, что руководитель ведомства Александр Кубляков взял расследование уголовного дела на личный контроль. Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего: осмотривают место происшествия, допрашивают очевидцев. Назначены судебные экспертизы, расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU