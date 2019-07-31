Тюменская администрация отделалась мелким штрафом за покусанного собакой мальчика
Администрация Ярковского муниципального района Тюменской области заплатит штраф за то, что ребенка на улице покусала собака. По мнению прокуратуры, животное надо было отловить еще до этого случая.
– Инцидент произошел 24 апреля этого года в деревне Варвара. 12-летний мальчик возвращался из школы домой, когда по дороге на него накинулась бездомная собака и укусила за руку. Согласно действующему законодательству, районная администрация обязана принимать меры по отлову и содержанию безнадзорных животных в целях обеспечения безопасности населения, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Там добавили, что в июне мама мальчика обратилась к прокурорам с просьбой помочь взыскать 10 тысяч рублей морального вреда с администрации района. Прокуратура направила в суд соответствующий иск. Ответчик признал его в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU