Тюменская администрация отделалась мелким штрафом за покусанного собакой мальчика

СЕГОДНЯ 12:04 2019-07-31T12:04:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Администрация Ярковского муниципального района Тюменской области заплатит штраф за то, что ребенка на улице покусала собака. По мнению прокуратуры, животное надо было отловить еще до этого случая.

– Инцидент произошел 24 апреля этого года в деревне Варвара. 12-летний мальчик возвращался из школы домой, когда по дороге на него накинулась бездомная собака и укусила за руку. Согласно действующему законодательству, районная администрация обязана принимать меры по отлову и содержанию безнадзорных животных в целях обеспечения безопасности населения, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Там добавили, что в июне мама мальчика обратилась к прокурорам с просьбой помочь взыскать 10 тысяч рублей морального вреда с администрации района. Прокуратура направила в суд соответствующий иск. Ответчик признал его в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU