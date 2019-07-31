2019-07-31T12:04:14+03:00
Общество

Тюменская администрация отделалась мелким штрафом за покусанного собакой мальчика

Животное схватило ребенка за руку
Вадим Бегун
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В деревне Варвара мальчика покусала собака. Фото - pixabay.com.В деревне Варвара мальчика покусала собака. Фото - pixabay.com.
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Администрация Ярковского муниципального района Тюменской области заплатит штраф за то, что ребенка на улице покусала собака. По мнению прокуратуры, животное надо было отловить еще до этого случая.

– Инцидент произошел 24 апреля этого года в деревне Варвара. 12-летний мальчик возвращался из школы домой, когда по дороге на него накинулась бездомная собака и укусила за руку. Согласно действующему законодательству, районная администрация обязана принимать меры по отлову и содержанию безнадзорных животных в целях обеспечения безопасности населения, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Там добавили, что в июне мама мальчика обратилась к прокурорам с просьбой помочь взыскать 10 тысяч рублей морального вреда с администрации района. Прокуратура направила в суд соответствующий иск. Ответчик признал его в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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