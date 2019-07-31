Тюменский аэропорт эвакуировали из-за запаха дыма

СЕГОДНЯ 11:11 2019-07-31T11:11:11+03:00

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В Тюмени эвакуировали посетителей аэропорт «Рощино». Очевидцы утверждают, что в здании стоит запах дыма.

В социальные сети тюменцы начали выкладывать фотографии с места эвакуации местного аэровокзала. Один из них пишет, что в здании воняет паленым пластиком.

– Почувствовали запах дыма, наши люди выехали на место. Открытого горения нет, но запах дыма чувствуется, – рассказал пресс-секретарь Главного управления МЧС по Тюменской области Сергей Юсько. По его словам, сейчас устанавливается источник запаха.

Напомним, это не первая эвакуация людей из "Рощино" в этом году. Так, 13 мая посетителей аэровокзала попросили выйти на улицу в связи с сообщением о нахождении в здании бесхозного предмета.

ИСТОЧНИК KP.RU