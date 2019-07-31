В Тюмени почти две недели ищут мужчину со шрамом на шее

СЕГОДНЯ 14:14 2019-07-31T14:14:48+03:00

В Тюмени девять дней ищут мужчину с татуировкой на правой руке. Фото - «Оперативное оповещение о пропавших».

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В Тюмени пропал 53-летний мужчина. Последний раз его видели на железнодорожном вокзале, откуда он был намерен отправиться в Омск.

«Юрий Шабур, 53 года, 22 июля вышел из здания железнодорожного вокзала Тюмени, с тех пор его местонахождение неизвестно. У него есть татуировка на правой руке, также имеется шрам на шее», – говорится в сообщении, размещенном на странице в «Вконтакте» под названием «Оперативное оповещение о пропавших».

Из информации также следует, что мужчина ростом 168 сантиметров, худощавого телосложения, с седыми волосами и голубыми глазами. Он был одет в темно-синюю клетчатую рубашку, такого же цвета джинсы и черные туфли. Всех, кто что-либо знает о местонахождения пропавшего, просят позвонить по номеру «102».

Репост на свой аккаунт в социальных сетях этого сообщения сделала пресс-служба администрации города Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU