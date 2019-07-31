Сплошная проверка водителей пройдет завтра в Тюмени

СЕГОДНЯ 10:15 2019-07-31T10:15:09+03:00

Мероприятие не отнимет много времени у автомобилистов

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Сплошная проверка тюменских водителей пройдет завтра, 1 августа, утром в окрестностях города. Главная цель подобных мероприятий – профилактика грубых нарушений дорожно-транспортной дисциплины водителями. Именно поэтому инспекторы заранее предупреждают о проведении проверок.

– Просит автомобилистов отнестись с пониманием к проведению мероприятий. В случае отсутствия каких-либо нарушений проверка не отнимает у водителя много времени, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что проведение сплошных проверок в утренние часы показало свою эффективность, в ночное же время это позволяет предотвращать и пресекать нетрезвое вождение и другие грубые нарушения.

ГИБДД призывает тюменцев, в случаях, если Вы стали свидетелем неадекватного вождения, если знаете, что человек сел за руль под воздействием алкоголя или наркотиков, сообщить об этом в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU