В Тюмени мужчина разбил три автомобиля, пытаясь их угнать

СЕГОДНЯ 09:50 2019-07-31T09:50:17+03:00

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Нетрезвый тюменец пытался угнать автомобиль. С первого раза не получилось, и он начал искать другие «жертвы».

В Тюмени сегодня, 31 июля, около пяти часов утра автопатруль Госавтоинспекции получил сообщение от дежурной части о том, что неизвестный разбил стекло автомобиля ВАЗ-21099, припаркованного на улице Холодильной. На месте происшествия инспекторы ДПС задержали 30-летнего безработного местного жителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

– Полицейские осмотрели близлежащие дворы и установили, что всего подозреваемый разбил подручными средствами стекла трех автомобилей ВАЗ девятой модели, припаркованных на улицах Холодильной и Жигулевской. Во всех случаях мужчина проникал в салоны машин, выдергивал провода из замков зажигания и скручивал их, пытаясь завести и угнать, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что действия нетрезвого мужчины заметил сотрудник коммунальной службы. Он и сообщил о происшествии владельцу одной из машин. Задержанного доставили в отдел полиции, в отношении него возбуждено уголовное дело. Тюменцу грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU