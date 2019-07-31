2019-07-31T09:27:32+03:00
Звезды

Тюмень готовится установить «живописный» рекорд

В мероприятии может принять участие каждый горожанин
Вадим Бегун
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Тюменцы готовятся установить новый рекорд. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Тюменцы готовятся установить новый рекорд. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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В ближайшее воскресенье, 4 августа, в Тюмени на площади 400-летия города пройдет необычная акция. На арт-пикнике «Орден Туры» тюменцы установят новый рекорд – на этот раз на самый массовый мастер-класс по живописи.

– Каждые выходные горожане будут ставить новые рекорды, одним из них станет массовый мастер-класс по живописи. Мероприятие такого формата проходит в Тюмени впервые и объединит в себе разнообразие всех арт-направлений, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

Там добавили, что в акции принять участие может любой желающий. Уже запущен официальный хештег проекта #рисуйтюмень.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что в День молодежи тюменцы установили мировой рекорд - они массово прочитали известное произведение своего земляка Петра Ершова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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