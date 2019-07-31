Передвижная выставка с инновациями будет работать в Тюмени два дня

СЕГОДНЯ 08:15 2019-07-31T08:15:07+03:00

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В Тюмени 2 и 3 августа на железнодорожном вокзале Тюмень будет работать уникальный передвижной выставочно-лекционный комплекс. Он создан для демонстрации инновационных достижений, применяемых на железных дорогах и в производстве. Поезд, состоящий из 9 выставочных вагонов, курсирует по всей России уже 8 лет, а его экспозиции постоянно обновляются.

– Здесь будут выставлены макеты уникального современного подвижного состава, действующие макеты-панорамы железнодорожной станции, переездов, стартовой площадки российского космодрома «Восточный». Посетители смогут познакомиться с автоматизированными рабочими местами поездного диспетчера, дежурного по станции и сортировочной горке, а также попробовать себя в роли машиниста или водителя «КамАЗа» на специальных обучающих тренажерах, – рассказали в пресс-службе Тюменского региона СвЖД.

Там отметили, что комплекс будет находиться на 17 пути станции Тюмень. Время работы экспозиции – с 10.00 до 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU