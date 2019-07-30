Порядка сотни тюменцев заявились на чемпионат и первенство по триатлону
В Тюмени завтра, 31 июля, на базе отдыха «Пруд Лесной» состоятся открытый чемпионат и первенство города Тюмени по триатлону. На них уже заявилось около сотни человек, которые намерены показать свои силы в плавании, велогонки и беге.
– Состязания пройдут по возрастным категориям: 2001 года рождения и старше, 2002-2004, 2005-2006, 2007 года рождения и младше. В составляющие спортивной дисциплины входят плавание, велогонка и бег. Первый старт состоится в 08.30. Награждение запланировано после трех дистанций в 10.20, – рассказали в Тюменском городском многопрофильном центре.
Там добавили, что победители смогут принять участие во всероссийских соревнованиях. А это мероприятие состоялось благодаря усилиям департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени, а также МАУ ДО ДЮСШ №4.
ИСТОЧНИК KP.RU