В Тюмени вновь отключат светофоры на Монтажников
Вчера объекты также не работали
В Тюмени отключат светофоры.Фото: Ольга Крыльцова
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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 31 июля, в Тюмени с 8.00 до 17.00 будут отключены светофоры на пересечении улиц Монтажников и Янтарной.
– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.
Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону МКУ «Тюменьгортранс» 68-84-35.
ИСТОЧНИК KP.RU