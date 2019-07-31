2019-07-31T07:40:16+03:00
Происшествия

Мужчина обокрал пассажиров двух поездов во время стоянки на тюменской станции

Возбуждены уголовные дела
Вадим Бегун
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Тюменец промышлял кражами из поездов.Тюменец промышлял кражами из поездов.Фото: Ольга Крыльцова
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На станции Тюмень местный житель обокрал пассажиров поездов. Как оказалось, это не первая его подобная вылазка.

Заявления о кражах одно за другим стали поступать в транспортную полицию. Так, одна из пассажирок поезда «Барнаул-Адлер» обнаружила после станции Тюмень пропажу из кошелька 4 600 рублей, житель Ноябрьска лишился своего телефона за 9 тысяч рублей, который лежал под подушкой, а из рюкзака пассажира поезда «Казань-Новый Уренгой» пропала банковская карта, с которой были списаны 5 тысяч рублей.

– Все кражи были совершены, пока поезда находились на стоянке на станции Тюмень. В ходе проведенных розыскных удалось задержать похитителя. Им оказался 37-летний житель села Каскара, который ранее уже совершал 8 аналогичных краж в пассажирских поездах, – рассказали в пресс-службе транспортной полиции Тюменской области.

Там добавили, что рецидивист под видом пассажира незаметно проходил в вагон, где за несколько минут успевал похитить у разных пассажиров деньги и телефоны. В отношении него возбуждены 4 уголовных дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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