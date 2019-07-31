Тюменцы продолжают попадать на уловки «банковских» мошенников

СЕГОДНЯ 06:20 2019-07-31T06:20:20+03:00

В полиции оказались еще два подобных заявления

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В Тюмени местные жители продолжают верить мошенникам, которые под различными предлогами пытаются выведать у них реквизиты банковских карт. Надо признать, это у них получается хорошо.

В городскую полицию поступило два заявления от местных жительниц. В обоих случаях тюменки попались на уловки телефонного мошенника.

– Потерпевшим поступил звонок с неизвестного абонентского номера. Звонивший представился сотрудником службы безопасности одного из тюменских банков и сообщил о необходимости оперативного предотвращения несанкционированной операции по карте. Во время разговора прозвучало требование сообщить необходимые банковские реквизиты для успешного выполнения операции. Доверчивые женщины ответили на все интересующие вопросы, – рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Там сообщили, что вскоре потерпевшие обнаружили списание денежных средств с банковского счета. Мошенникам удалось снять денег на общую сумму 120 тысяч рублей. Сейчас полиция работает над установлением личностей злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU