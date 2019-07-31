Погода на 31 июля в Тюмени: одевайтесь теплее

СЕГОДНЯ 05:00 2019-07-31T05:00:11+03:00

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Сегодня, 31 июля, в Тюмени осадков не ожидается. Облачная погода будет держаться до самого вечера. Солнце выглянет из-за туч лишь на несколько часов днем.

Температура воздуха ночью составит +9 градусов, днем потеплеет до 16 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +18. Вечером столбик термометра опустится до отметки +12 градусов. Ветер южный, переходящий в северо-восточный 1-3 метра в секунду.

В этот день почитается память Иоанна Многострадального. В прежние времена в это время топили бани, парили веники из травы и цветов, чтобы смыть с себя страдную усталость. В народе говорили: «Хотя в июле и душно, и жарковато, но расставаться с ним жалковато». По народным приметам, если июль был жарким, зима ожидалась морозной.

ИСТОЧНИК KP.RU