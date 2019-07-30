2019-07-30T15:58:20+03:00
Спорт

АО «Транснефть – Сибирь» провело детские соревнования по пожарно-прикладному спорту

Вадим Бегун
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Фото - АО «Транснефть – Сибирь».Фото - АО «Транснефть – Сибирь».
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АО «ТранснефтьСибирь» 30 июля 2019 года провело соревнования по пожарно-прикладному спорту для воспитанников регионального социально-реабилитационного центра «Семья» и учеников средней общеобразовательной школы №7. Соревнования состоялись на стадионе «Геолог» в г. Тюмени.

Цель мероприятия – формирование у детей и подростков сознательного и ответственного отношения к вопросам обеспечения пожарной безопасности, обучение правилам и мерам пожарной безопасности, содействие в их профессиональной ориентации. Эстафета проводилась в рамках соревнований по пожарно-прикладному спорту на звание «Лучший расчёт добровольной пожарной дружины» ПАО «Транснефть».

В состязаниях приняли участие восемь команд - всего 56 детей. Пожарная эстафета состояла из семи этапов, в том числе участникам было необходимо облачиться в боевую одежду и снаряжение пожарного и пробежать дистанцию, выполнить прыжковое упражнение по веревочной лестнице, преодолеть забор высотой 0,7 м, пробежать по бревну, потушить очаг возгорания в противне, соединить рукавную линию с разветвлением и сбить водяной струей мяч с подставки. Все участники показали отличные результаты.

По итогам соревнований первое место заняла команда «Смелые парни» (СОШ №7). На втором месте команда «Агенты 01» (СОШ №7), третье – у команды «01» (центр «Семья»). В церемонии награждения приняли участие генеральный директор АО «Транснефть – Сибирь» Виктор Бронников и начальник отдела пожарной безопасности ПАО «Транснефть» Сергей Морозов.

Вручая призы победителям, генеральный директор АО «Транснефть – Сибирь» Виктор Бронников отметил, что подобные мероприятия являются важной составляющей в формировании у детей интереса к выбору будущей профессии.

- Возможно, спустя несколько лет, кто-то из вас пополнит ряды нашего предприятия. Мы будем рады принять вас в свою команду, - отметил он.

АО «Транснефть – Сибирь» в рамках программы благотворительной помощи регулярно оказывает помощь центру «Семья» и СОШ №7 г. Тюмени. Волонтеры из числа сотрудников акционерного общества организуют походы воспитанников центра «Семья» в кинотеатры, проводят для них творческие мастер-классы и новогодние утренники, дети принимают участие в семейных праздниках, организованных предприятием на базе санатория «Хвойный». В СОШ №7 при поддержке АО «Транснефть – Сибирь» отремонтированы и оснащены современным интерактивным и лабораторным оборудованием два физико-математических класса, к новому учебному году на территории школы будет обустроена спортивная площадка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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