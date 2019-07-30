Тюменцы могут пожаловаться на действия судебных приставов в интернете

СЕГОДНЯ 15:41 2019-07-30T15:41:57+03:00

У тюменцев появилась возможность пожаловать на судебных приставов в интернете. Фото - пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

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Теперь тюменцы могут пожаловаться на коррупционные действия судебных приставов через интернет. Достаточно лишь отправить письмо на электронный почтовый ящик.

Наряду с «телефоном доверия» 49-53-54, приставы создали электронный почтовый ящик upkrbk@r72.fssprus.ru. Таким образом, они дали возможность гражданам доступным для них способом рассказать о случаях злоупотребления нарушениях законодательства своими коллегами.

– Можем заверить, что всем обратившимся гарантирована конфиденциальность. Электронный «ящик доверия» проверяется ежедневно. По всем полученным сообщениям специалистами группы по работе с кадрами и вопросов безопасности будут проведены соответствующие проверки, а нарушители закона привлечены к ответственности, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Там добавили, что подобный антикоррупционный сервис есть и на сайтах других территориальных управлений Службы судебных приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU