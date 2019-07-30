2019-07-30T15:41:57+03:00
Общество

Тюменцы могут пожаловаться на действия судебных приставов в интернете

Телефон доверия также продолжает принимать сообщения
Вадим Бегун
Поделиться:
У тюменцев появилась возможность пожаловать на судебных приставов в интернете. Фото - пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.У тюменцев появилась возможность пожаловать на судебных приставов в интернете. Фото - пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.
Изменить размер текста:

Теперь тюменцы могут пожаловаться на коррупционные действия судебных приставов через интернет. Достаточно лишь отправить письмо на электронный почтовый ящик.

Наряду с «телефоном доверия» 49-53-54, приставы создали электронный почтовый ящик upkrbk@r72.fssprus.ru. Таким образом, они дали возможность гражданам доступным для них способом рассказать о случаях злоупотребления нарушениях законодательства своими коллегами.

– Можем заверить, что всем обратившимся гарантирована конфиденциальность. Электронный «ящик доверия» проверяется ежедневно. По всем полученным сообщениям специалистами группы по работе с кадрами и вопросов безопасности будут проведены соответствующие проверки, а нарушители закона привлечены к ответственности, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Там добавили, что подобный антикоррупционный сервис есть и на сайтах других территориальных управлений Службы судебных приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Порядка сотни тюменцев заявились на чемпионат и первенство по триатлону
АО «Транснефть – Сибирь» провело детские соревнования по пожарно-прикладному спорту
С начала купального сезона в Тюменской области утонуло 11 человек
В Тюменской области телефонный террорист «заминировал» мост через реку Тобол
Тюменские прокуроры заблокировали сайты с пропагандой краж
В Тюмени осудят юриста, обманувшего 14 предпринимателей
Понадобилась помощь психолога: в Тюменской области бывшие супруги не могут поделить сына
Под Тюменью поезд насмерть сбил проходящего пути мужчину
Губернатор Тюменской области доволен качеством местного молока
В Тюменской области мужчины разнесли кладбище ради металлолома
В экопарке «Затюменский» переделают дорожки, которые вызвали нарекания у горожан
Тюменец пытался украсть одежду из бутика, надев ее на себя
Автопарк тюменской скорой помощи пополнился 18 машинами
Тюменцы жалуются на свинокомплекс, сливающий отходы в озера
В Тюмени парализовало мужчину после нанесения татуировки
Банк УРАЛСИБ запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»
Тюменец погиб, надышавшись краской во время ремонта гаража
Определился подрядчик, который отремонтирует представительство Ямала в Тюмени
В Тюмени поймали парня, который наворачивал круги на оживленном перекрестке
В Тобольске открыта регистрация на чемпионат ползунков