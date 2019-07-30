С начала купального сезона в Тюменской области утонуло 11 человек

СЕГОДНЯ 15:20 2019-07-30T15:20:34+03:00

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С начала купального сезона в водоемах утонули 11 тюменцев. Спасатели продолжают устанавливать предупреждающие знаки в местах, где купаться запрещено.

Известно, что в Тюменской области всего открыто 14 официальных пляжей. Однако было выявлено более 150 мест купания в несанкционированных местах. Там установлено 438 предупредительных и запрещающих аншлага.

– Если вы видите, что человек, часто уходит под воду, стоит окликнуть и узнать, все ли в порядке. Если у человека все хорошо, ничего страшного, а вот утопающий может не ответить. Прежде чем бросаться в воду для спасения, необходимо оценить собственные силы. Нужно понять, сможете ли вы глубоко нырнуть, достать пострадавшего и оказать помощь. Если это ребенок, то вы можете справиться. Если нужна помощь мужчине 80-100 килограммов, это стандартный вес, то могут возникнуть сложности, – сообщил начальник управления поисково-спасательных работ Тюменской областной службы экстренного реагирования Евгений Булкин.

Он добавил, что если вы находитесь на официальном пляже, то прежде всего, нужно привлечь внимание спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU