2019-07-30T14:31:04+03:00
Общество

Тюменские прокуроры заблокировали сайты с пропагандой краж

Всего обнаружено шесть интернет-страниц с криминальным содержанием
Вадим Бегун
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Видео с кражами из супермаркета оказалось популярным среди тюменцев. Фото - pixabay.com.Видео с кражами из супермаркета оказалось популярным среди тюменцев. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области по иску прокуратуры заблокировали сайты с пропагандой шоплифтинга – краж из супермаркетов. Подобные видео довольно-таки популярны среди местных жителей – одно из них набрало почти 150 тысяч просмотров.

В прокуратуре региона отметили, что согласно федеральному закону запрещается распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. Как известно, за кражу как раз грозит уголовная статья, а за мелкое хищение – административная.

– В связи с этим в Центральный районный суд Тюмени направлены административные исковые заявления о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Суд удовлетворил требования в полном объеме, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Не так давно тюменский суд заблокировал сайт, где продавали дипломы. Оказалось, что для их получения надо было оплатить взнос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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