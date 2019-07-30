В Тюменской области телефонный террорист «заминировал» мост через реку Тобол

СЕГОДНЯ 14:55 2019-07-30T14:55:34+03:00

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В тюменской области завершено расследование в отношении 31-летнего безработного жителя села Яр Тюменского района. Мужчина сообщил ложные сведения о готовящемся теракте.

– Находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, тюменец позвонил с сотового телефона в экстренную службу «112» и сообщил о готовящемся подрыве железнодорожного моста через реку Тобол в Ялуторовском районе. Прибывшая на указанное место следственно-оперативная группа после обследования никаких предметов, представляющих опасность, не обнаружила, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве сообщили, в личность подозреваемого была установлена, аудиозапись телефонного разговора изъята. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Специалисты отмечают, что подобные преступления совершаются, как правило, из хулиганских побуждений. Лица, совершающие их, не осознают серьезность последствий своих действий, в то время как совершение преступлений такой категории влечет за собой как минимум нарушение общественного порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU