2019-07-30T13:39:46+03:00
Общество

Понадобилась помощь психолога: в Тюменской области бывшие супруги не могут поделить сына

Отец ребенка не желал отдавать ребенка на воспитание матери
Вадим Бегун
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Тюменцы никак не могут поделить своего сына. Фото - пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.Тюменцы никак не могут поделить своего сына. Фото - пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.
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В Тюменской области разведенные родители никак не могут определиться, с кем останется жить их ребенок. Суд принял сторону матери, однако отец не согласен с таким решением.

– Двухгодовалого мальчика рьяно делили родители, находившиеся в разводе. Финансово благополучная семья, оба работают на достойных предприятиях, но не могли поделить сына мирным путем. По решению суда ребенок должен жить с матерью в Ишиме, но по факту он оставался с отцом и его уже новой женой в деревне Плешково. Когда специалисты пришли за малышом, папа оказал препятствие, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что только с помощью психолога, представителя опек и участкового приставам удалось убедить мужчину передать мальчика на воспитание матери. Там добавили, что отец сдаваться не собирается: он заявил, что будет контролировать жизнь сына.

ИСТОЧНИК KP.RU

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