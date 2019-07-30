Понадобилась помощь психолога: в Тюменской области бывшие супруги не могут поделить сына
В Тюменской области разведенные родители никак не могут определиться, с кем останется жить их ребенок. Суд принял сторону матери, однако отец не согласен с таким решением.
– Двухгодовалого мальчика рьяно делили родители, находившиеся в разводе. Финансово благополучная семья, оба работают на достойных предприятиях, но не могли поделить сына мирным путем. По решению суда ребенок должен жить с матерью в Ишиме, но по факту он оставался с отцом и его уже новой женой в деревне Плешково. Когда специалисты пришли за малышом, папа оказал препятствие, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.
В ведомстве отметили, что только с помощью психолога, представителя опек и участкового приставам удалось убедить мужчину передать мальчика на воспитание матери. Там добавили, что отец сдаваться не собирается: он заявил, что будет контролировать жизнь сына.
ИСТОЧНИК KP.RU