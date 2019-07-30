В Тюмени осудят юриста, обманувшего 14 предпринимателей

СЕГОДНЯ 14:05 2019-07-30T14:05:55+03:00

Тюменский юрист обманывал бизнесменов, беря у них в рассрочку товары. Фото - pixabay.com.

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В Тюмени будут судить юриста, который брал товары в рассрочку, а деньги потом не отдавал. От его действий пострадали 14 бизнесменов.

– Подсудимый с сентября прошлого года по апрель этого брал товар в рассрочку или предъявлял поддельное платежное поручение о переводе денег. Продавцы, не подозревая обмана, отдавали аферисту различный товар – диваны, ткани, двери, пианино, акустическую гитару, табак, кальян, автокресла, сотовые телефоны и электросамокаты. Юрист товар продавал, а деньги тратил по своему усмотрению, – рассказали в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области.

По словам прокуроров, общий размер ущерба, причиненного потерпевшим, составил более 1,4 миллионов рублей. Также в ведомстве добавили, что обмануть еще одну торговую компанию махинатору не удалось: сознательный менеджер не стал отдавать товар, проверив, что деньги по поддельной платежке не поступили.

Обвиняемый частично возместил ущерб и признал свою вину. Материалы дела направлены в Ленинский районный суд Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU