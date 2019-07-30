2019-07-30T12:55:25+03:00
Общество

Губернатор Тюменской области доволен качеством местного молока

Александр Моор похвалил руководителей подсобных хозяйств
Вадим Бегун
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Тюменское молоко стало качественней. Фото - пресс-служба губернатора Тюменской области.Тюменское молоко стало качественней. Фото - пресс-служба губернатора Тюменской области.
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Качество сырого молока, поставляемого на переработку из личных подсобных хозяйств региона, за последний год существенно возросло. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

– В регионе была разработана образовательная программа по повышению культуры производства молока на личных подворьях. Владельцев коров учили, как правильно содержать животных и обеспечивать ветеринарный контроль, чтобы исключить факторы, наносящие ущерб качеству молока. На сегодняшний день всего около 25 процентов молока, производимого в личных подсобных хозяйствах, относится ко второму сорту, а порядка 75 процентов – к первому и высшему, – заявил глава региона.

Моор добавил, что все же это не повод для самоуспокоенности. Контроль за качеством молочного сырья, производимого в личных подсобных хозяйствах региона, будет по-прежнему строгим. Губернатор отметил, что качество молока влияет на закупочную цену, а значит – на доходы и уровень жизни сельских жителей, занятых молочным животноводством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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