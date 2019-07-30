Губернатор Тюменской области доволен качеством местного молока
Качество сырого молока, поставляемого на переработку из личных подсобных хозяйств региона, за последний год существенно возросло. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.
– В регионе была разработана образовательная программа по повышению культуры производства молока на личных подворьях. Владельцев коров учили, как правильно содержать животных и обеспечивать ветеринарный контроль, чтобы исключить факторы, наносящие ущерб качеству молока. На сегодняшний день всего около 25 процентов молока, производимого в личных подсобных хозяйствах, относится ко второму сорту, а порядка 75 процентов – к первому и высшему, – заявил глава региона.
Моор добавил, что все же это не повод для самоуспокоенности. Контроль за качеством молочного сырья, производимого в личных подсобных хозяйствах региона, будет по-прежнему строгим. Губернатор отметил, что качество молока влияет на закупочную цену, а значит – на доходы и уровень жизни сельских жителей, занятых молочным животноводством.
ИСТОЧНИК KP.RU