В Тюменской области мужчины разнесли кладбище ради металлолома

СЕГОДНЯ 12:31 2019-07-30T12:31:43+03:00

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Жители поселка Богандинский сообщили в полицию, что неизвестные позарились на святое. Придя на кладбище, чтобы навестить могилы усопших родственников, они обнаружили, что серьезно повреждены памятники и надгробные плиты.

– Был проведен комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий, с помощью которых удалось установить личности подозреваемых – двух местных жителей 1947 и 1981 годов рождения. Мужчин задержали и доставили в отдел полиции. Там они признались в содеянном и рассказали, что разоряли места захоронения в поисках металлических предметов, например, труб или швеллеров, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что украденное злоумышленники продавали за символическую сумму, а вырученные деньги тратили на алкоголь. Их подозревают в совершении 5 краж с общей суммой ущерба более 11 тысяч рублей. В отношении них возбуждены уголовные дела, мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU