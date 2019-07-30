В экопарке «Затюменский» переделают дорожки, которые вызвали нарекания у горожан

СЕГОДНЯ 11:52 2019-07-30T11:52:51+03:00

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Тюменская фирма усилит основание дорожек из щепы в экопарке «Затюменский». Ранее местные жители говорили, что по старым дорожкам неудобно передвигаться, особенно с колясками.

Из данных, размещенных на сайте госзакупок, следует, что обновлением дорожек займется местная ООО «Компания «Аспида». Из городского бюджета ей выделят 4,1 миллиона рублей. Рабочие подрядчика должны будут убрать и вывезти неукрепленный грунт, обустроить водоотводящие канавы и ограждающие валики. Также они обязаны обустроить из песка подстилающий слой, покрыть подложку специальным иглопробивным волокном и сверху насыпать слой щепы хвойных пород. Также отмечается, что часть дорожек сделают из плитки.

Ранее «Комсомольская правда Тюмень» писала, что городские власти намерены провести локальные работы по усилению основания дорожек из щепы. Тюменцы просили о дорожках с твердым покрытием.

ИСТОЧНИК KP.RU