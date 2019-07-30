2019-07-30T11:28:17+03:00
Происшествия

Тюменец пытался украсть одежду из бутика, надев ее на себя

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменец хотел похитить одежду и просто надел ее на себя. Фото - pixabay.com.Тюменец хотел похитить одежду и просто надел ее на себя. Фото - pixabay.com.
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Житель Тюмени хотел украсть понравившиеся ему вещи. Долго думать он не стал, а просто надел их на себя.

В полицию областной столицы поступила информация от сотрудника магазина, расположенного в тюменском торговом центре, о том, что неизвестный похитил со стеллажа одежду.

– Безработный 55-летний житель областной столицы, находясь в магазине, попытался похитить понравившуюся одежду, надев ее на себя. Кроме того, мужчина, воспользовавшись невнимательностью персонала, сложил другие вещи в сумку и покинул бутик. Подоспевшие в торговый центр стражи правопорядка задержали подозреваемого, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что похищенное имущество изъято. Сумма ущерба могла бы составить около 7 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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