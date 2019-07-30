Тюменцы жалуются на свинокомплекс, сливающий отходы в озера

СЕГОДНЯ 10:34 2019-07-30T10:41:03+03:00

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Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура назначила проверку по обращению жителей деревни Сартово Нижнетавдинского района. Они утверждают, что местная свиноферма сливает отходы в озера.

«Сегодня в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» размещена информация о загрязнении окружающей среды свинокомплексом в Нижнетавдинском районе. Мы проведем проверку и при наличии оснований примем необходимые меры реагирования», – следует из сообщения, размещенного на официальном сайте региональной прокуратуры.

Ранее жители деревни Сартово писали, что им нечем дышать – как раз по вине администрации свинокомплекса.

«За полгода работы его резервуары переполнились, вывозить – дело затратное. Втихаря комплекс прокинул трубу, которая загаждает все близлежащие озерца и поля. В месте слива гибнет вся растительность, а неимоверная вонь поселилась в деревне», – пишут тюменцы. Они утверждают, что вся трава и деревья в месте слива почернели и завяли.

ИСТОЧНИК KP.RU