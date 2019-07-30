В Тюмени парализовало мужчину после нанесения татуировки

СЕГОДНЯ 10:13 2019-07-30T10:13:06+03:00

В Тюмени мужчина чуть не погиб после сеанса татуировки. Фото - pixabay.com.

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У тюменца парализовало правую часть тела после того, как ему набили татуировку. Оказалось, что он решил отказаться от нужных ему лекарств, чтобы во время процедуры не бежала кровь.

– Из-за желания обзавестись татуировкой молодой мужчина угодил в больницу с обширным инсультом. На момент экстренной госпитализации в ОКБ №2 у него была парализована правая половина тела, отсутствовала речь. Пациент не ориентировался в окружающей обстановке, его состояние оценивалось как крайне тяжелое, – рассказала пресс-секретарь Областной клинической больницы №2 Лера Галимарданова.

Она отметила, что ранее 27-летний тюменец перенес несколько операций из-за врожденного порока сердца. Ему был назначен пожизненный прием препаратов. Молодой человек решил нанести татуировку и, чтобы избежать кровотечения во время процедуры, отменил прием лекарств. Через несколько дней после процедуры он потерял сознание. Врачи ОКБ №2 экстренно провели ему операцию, тем самым, им удалось спасти жизнь пациента.

Врачи говорят, что шансы на полное восстановление есть, главное – строго выполнять все назначения специалистов и следовать разработанной программе дальнейшей реабилитации.

ИСТОЧНИК KP.RU