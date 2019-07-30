Тюменец погиб, надышавшись краской во время ремонта гаража

СЕГОДНЯ 09:28 2019-07-30T09:28:10+03:00

Второй пострадавший готовится к выписке

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В Тюмени погиб местный житель, который вместе с напарником решил покрасить гараж, находящийся по улице Сургутской. Скорую вызвали очевидцы происшествия.

На место трагедии приехали сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования. Они и передали одного из потерпевших медикам.

– Бригадой скорой помощи была констатирована смерть одного пострадавшего, второй с потерей сознания доставлен в Областную клиническую больницу №1. Ему провели весь необходимый комплекс лечения в отделении токсикологии, – рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

По ее словам, в настоящий момент состояние выжившего оценивается как удовлетворительное, он готовится к выписке.

ИСТОЧНИК KP.RU