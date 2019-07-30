2019-07-30T09:17:29+03:00
Общество

Определился подрядчик, который отремонтирует представительство Ямала в Тюмени

Компании нужно будет также благоустроить территорию рядом со зданием
Вадим Бегун
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Представительство Ямала в Тюмени отремонтируют за 120 миллионов рублей. Фото - Анна Кудрявцева.Представительство Ямала в Тюмени отремонтируют за 120 миллионов рублей. Фото - Анна Кудрявцева.
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Определился подрядчик, который отремонтирует здание представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюмени. Оно находится в центре города по адресу: улица Челюскинцев, 6/1.

Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, фирма, которой достался контракт, называется «Полярный Урал». Всего на участие в конкурсе были зарегистрированы две заявки. Одна из них – от местной организации АО «Тюменьтел», которое предложило выполнить работы за 120,7 миллионов рублей. «Полярный Урал» предложил меньшую цену – 120 миллионов, поэтому ему и достался контракт.

Подрядчику предстоит провести внешнюю и внутреннюю отделку здания, ремонт крыши, а также благоустроить территорию до августа 2021 года. Отметим, что заказчиком капитального ремонта является дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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