В Тюмени поймали парня, который на авто наворачивал круги на оживленном перекрестке
Тюменские автоинспекторы привлекли к ответственности водителя, грубо нарушившего Правила дорожного движения. Дело в том, что молодой человек наворачивал круги на оживленном перекрестке, мешая проехать другим участникам движения.
Видеоролик с правонарушением на улице Щербакова появился в социальных сетях накануне, 29 июля. Интернет-пользователей возмутило вызывающее поведение автомобилиста.
– Фигурирующего в видеоролике водителя автомобиля «Инфинити» оперативно установили. 22-летний молодой человек пояснил, что просто отмечал свадьбу друга, и полностью признал свою вину. Также водитель и один из его товарищей рассказали, что подобное поведение порицается их родителями, – сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.
Там отметили, что в отношении водителя составлен административный материал. Молодой человек, скорее всего, заплатит штраф за свой проступок.
ИСТОЧНИК KP.RU