2019-07-30T08:40:09+03:00
Общество

В Тюмени поймали парня, который на авто наворачивал круги на оживленном перекрестке

Горожан возмутил нахальный поступок молодого человека
Вадим Бегун
Поделиться:
Молодой тюменец заплатит штраф за круги на перекрестке. Фото - пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.Молодой тюменец заплатит штраф за круги на перекрестке. Фото - пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.
Изменить размер текста:

Тюменские автоинспекторы привлекли к ответственности водителя, грубо нарушившего Правила дорожного движения. Дело в том, что молодой человек наворачивал круги на оживленном перекрестке, мешая проехать другим участникам движения.

Видеоролик с правонарушением на улице Щербакова появился в социальных сетях накануне, 29 июля. Интернет-пользователей возмутило вызывающее поведение автомобилиста.

– Фигурирующего в видеоролике водителя автомобиля «Инфинити» оперативно установили. 22-летний молодой человек пояснил, что просто отмечал свадьбу друга, и полностью признал свою вину. Также водитель и один из его товарищей рассказали, что подобное поведение порицается их родителями, – сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

Там отметили, что в отношении водителя составлен административный материал. Молодой человек, скорее всего, заплатит штраф за свой проступок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тобольске открыта регистрация на чемпионат ползунков
Пьяный тюменец топором зарубил собаку на глазах у маленьких детей
В Тюменской области осудят челябинца, который подменил уснувшего водителя и совершил ДТП
Таксист обворовал пьяную клиентку на крупную сумму в Тюменской области
В Тюмени сегодня отключат светофоры
Погода на 30 июля в Тюмени: грядет похолодание
Сборная Тюменской области вошла в тройку лучших на фестивале дворового спорта
Тюменский полицейский попался на вымогательстве
Международный выставочный центр построят рядом с тюменским аэропортом
Тюменскую поликлинику эвакуировали из-за подозрительного пакета
Главбух тюменского «Медицинского города» может сесть на 10 лет за мошенничество
К банкротству тюменского научного центра подключились московские компании
«Развитие этой сферы необходимо»: в Тюмени праздновали День пиар-специалиста
В Омутинском районе отремонтируют детский сад и больницу
Тюменский туристический комплекс привлек иностранных охотников
Сбербанк рассказал о будущем Антипинского НПЗ и о судьбе коллектива
«Он никогда не предаст»: тюменцы рассказали, как относятся к дружбе между человеком и роботом
Тюменца, который убил девушку и изнасиловал ее подругу, осудили на 16 лет
В Тюмени ищут подрядчика для благоустройства левого берега Туры
У охранника тюменского ТРЦ угнали автомобиль
Работники крупной тюменской компании получили зарплату спустя четыре года