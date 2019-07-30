2019-07-30T08:15:35+03:00
Общество

В Тобольске открыта регистрация на чемпионат ползунков

Дети до двух лет могут поучаствовать в мероприятии
Вадим Бегун
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Фото - сайт для родителей "Детки!".Фото - сайт для родителей "Детки!".
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В Тобольске 18 августа в спорткомплексе «Центральный» состоится чемпионат ползунков и гонки толокаров. В нем примут участие сто малышей до двух лет.

– Малышам будет необходимо на скорость преодолеть 10 метров. Но не пробежать, а именно проползти. Самым сложным станет уговорить детей ползти, ведь в таком маленьком возрасте они еще не всегда понимают, куда и зачем им нужно ползти. Поэтому родителям можно «приманивать» их самыми неординарными способами: телефонами, игрушками, едой. Каждая возрастная категория будет разделена на несколько забегов. Первый приползший в забеге малыш становится победителем забега и проходит в следующий тур. Остальные малыши получают поощрительные призы, – рассказывают организаторы детского турнира, добавив, что заявки принимаются только от родителей и законных представителей ребенка, групповые заявки рассматриваться не будут.

– Самое большое, что мы можем сделать в жизни – подарить те совместные эмоции и впечатления, которые семья будет вспоминать много лет спустя. Без сомнения, чемпионат ползунков и гонки на толокарах эти эмоции дарят всем участникам. И оттого особенно радует, что тоболяки по достоинству оценили это мероприятие и с нетерпением его ждут! – говорит депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова, выступившая также организатором мероприятия.

Отметим, чтобы стать участником чемпионата, необходимо подать заявку до 14 августа (включительно) по электронной почте sbtmn2017@gmail.com. А более подробную информацию можно получить на этом сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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