Сборная Тюменской области вошла в тройку лучших на фестивале дворового спорта

СЕГОДНЯ 16:24 2019-07-29T16:24:24+03:00

Тюменская команда - одна из лучших фестиваля по дворовому спорту. Фото - департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области.

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В Новосибирске завершился IV Всероссийский фестиваль дворового спорта. Впервые на форуме была представлена Тюменская область.

Тюменский регион на мероприятии представляли 39 мальчишек и девчонок из Тюмени, Тюменского района и Заводоуковского городского округа. Соревнования проходили по семи видам спорта: футбол 6х6 (юноши), баскетбол 3х3 (девушки и юноши), волейбол (смешанные команды), легкая атлетика (девушки и юноши), перетягивание каната (смешанные команды), подтягивание (юноши), отжимания (девушки). Конкуренцию тюменцам составили спортсмены из Алтайского, Пермского краев, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Свердловской, Томской, Челябинской областей, республик Тыва, Алтай и Крым.

В неофициальном командном зачете сборная Тюменской области стала третьей, уступив Новосибирской области и Алтайскому краю, команды которых уже неоднократно принимают участие во всероссийском фестивале.

ИСТОЧНИК KP.RU