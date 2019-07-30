Таксист обворовал пьяную клиентку на крупную сумму в Тюменской области

СЕГОДНЯ 06:20 2019-07-30T06:20:19+03:00

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В Тюменской области такси снял с банковской карты клиентки крупную сумму денег. Женщина отчасти виновата сама – она передала карту, чтобы мужчина заправил автомобиль.

В дежурную часть отдела полиции города Ишима обратилась жительница одного из сел района и сообщила, что с ее банковской карты пропали деньги. Сотрудники полиции в ходе оперативных мероприятий установили, что кражу совершил ранее судимый ишимец.

– Заявительница ночью вызвала такси, чтобы доехать до города. Она была пьяна, этим решил воспользоваться водитель такси. Мужчина попросил оплатить поездку, и та передала ему банковскую карту. Фигурант воспользовался ситуацией и, зная пин-код карты, снял с нее деньги. Пострадавшая только утром обнаружила отсутствие средств на счете, – рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Там дополнили, что сумма ущерба составила 70 тысяч рублей. Большую часть денег возвратят владелице. Тем временем, 26-летний ранее судимый мужчина пойдет под суд: в отношении него возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU