В Тюменской области осудят челябинца, который подменил уснувшего водителя и совершил ДТП

СЕГОДНЯ 07:00 2019-07-30T07:00:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюменской области будут судить 55-летнего жителя Челябинска. Он сел за руль за руль грузового автомобиля, решив подменить уснувшего коллегу. Однако сон одолел и его самого.

– Обвиняемый по просьбе своего коллеги поехал с ним в рейс в Тюмень в качестве пассажира на грузовом автомобиле. В пути водитель стал засыпать, пассажир сменил его за рулем. Однако утром возле села Червишево он и сам уснул. Так, тягач выехал на встречку и столкнулся с «Газелью», за рулем которой находился мужчина, доставлявший хлеб в магазины села Исетское. Ему был причинен тяжкий вред здоровью в виде переломов ребер и скуловой кости, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Там добавили, что обвиняемый признал свою вину в ДТП. Материалы уголовного дела направлены в суд. Мужчине грозит ограничение свободы на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU