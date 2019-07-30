В Тюмени сегодня отключат светофоры

СЕГОДНЯ 05:40 2019-07-30T05:40:21+03:00

Водителям надо будет смотреть на дорожные знаки

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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 30 июля, в Тюмени с 8.00 до 17.00 будут отключены светофоры на пересечении улиц Монтажников и Янтарной.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону МКУ «Тюменьгортранс» 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU