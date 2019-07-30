2019-07-30T05:00:13+03:00
Общество

Погода на 30 июля в Тюмени: грядет похолодание

Температура воздуха понизится на несколько градусов
Вадим Бегун
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Тюменцы будут "рады" очередному похолоданию.Тюменцы будут "рады" очередному похолоданию.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 30 июля, в Тюмени осадков не ожидается. Первая половина дня будет ясной, однако после обеда на небе появятся облака.

Температура воздуха ночью составит +11, +12 градусов, днем потеплеет до 17 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +18. Вечером столбик термометра опустится до отметки +15 градусов. Ветер западный, переходящий в юго-западный 1-4 метра в секунду.

30 июля отмечается день памяти великомученицы Марины (Маргариты). В это время можно наблюдать зори с пазорями (голубыми вспышками зарниц). Как правило, июль уходил с грозами. Не случайно в эти дни наблюдали за погодой: по народной примете, погода осенью будет такой, какой держалась два последних дня июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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