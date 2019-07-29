Международный выставочный центр построят рядом с тюменским аэропортом

СЕГОДНЯ 15:12 2019-07-29T15:12:32+03:00

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В Тюмени недалеко от аэропорта Рощино возведут международный выставочный центр. В строительстве будут применяться передовые архитектурные технологии.

– Прежде чем приступить к работе, корейские архитекторы решали, с чем ассоциируется наша территория: Ворота Сибири, нефтяная столица, многочисленные озера и красивые пейзажи заснеженных лесов. Компании предложили несколько решений фасадов будущего выставочного центра, в котором будут предусмотрены все необходимые помещения: выставочные площади, конференц-залы, открытое выставочное пространство, залы для брифингов, просторные холлы и многое другое, – рассказали в пресс-службе департамента инвестиционной политики Тюменской области.

Там добавили, что выставочный центр будет иметь площадь от семи до десяти тысяч квадратных метров. Строительство объекта будет осуществляться с применением энергоэффективных и передовых архитектурных технологий. Проектирование осуществляется в рамках подписанного в Сеуле контракта между тюменской строительной компанией ООО «Инвест Групп» и корейской компанией JunglimArchitectureCoLtd.

ИСТОЧНИК KP.RU