2019-07-29T14:50:23+03:00
Общество

Тюменскую поликлинику эвакуировали из-за подозрительного пакета

Горожане испугались за свою жизнь и позвонили в полицию
Вадим Бегун
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Тюменцев эвакуировали из поликлиники из-за пакета. Фото - "ЧС Тюмень".Тюменцев эвакуировали из поликлиники из-за пакета. Фото - "ЧС Тюмень".
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Посетителей поликлиники №8 города Тюмени эвакуировали из-за подозрительного черного пакета. Очевидцы стали выкладывать фотографии в социальные сети.

– Сообщение поступило в 14.39 в шестой отдел полиции. Опасение горожан вызвал оставленный без присмотра на четвертом этаже черный пакет. На месте работают сотрудники полиции, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В департаменте здравоохранения региона в свою очередь заявили, что дежурство скорой уже закончено.

– Вызов по поводу подозрительного предмета поступил в 14.40, бригада скорой помощи прибыла на место через 7 минут. Обращений за медицинской помощью не было, – сообщила пресс-секретарь ведомства Александра Малыгина.

Некоторые очевидцы были огорчены тем, что «опасная» находка помешала им попасть к врачу. В социальных сетях они писали, что теперь им снова придется стоять в очереди к специалистам, но уже завтра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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