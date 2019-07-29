2019-07-29T14:21:01+03:00
Происшествия

Главбух тюменского «Медицинского города» может сесть на 10 лет за мошенничество

Женщина незаконно начисляла доплаты работникам
Вадим Бегун
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Бухгалтера тюменского "Медицинского города" будут судить за мошенничество. Фото с сайта "Медицинского города".Бухгалтера тюменского "Медицинского города" будут судить за мошенничество. Фото с сайта "Медицинского города".
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В Тюмени возбуждено уголовное дело о хищении в «Медицинском городе» более 29 миллионов рублей. Мошенничество выявили прокуроры в ходе проверки учреждения

– В 2017-2018 годах главный бухгалтер и главный экономист финансово-экономической службы медицинского учреждения, действуя совместно с другими лицами, необоснованно ежемесячно начисляли подчиненным работникам доплаты к зарплате. После получения деньги им передавались обратно. Те, в свою очередь, распоряжались ими по своему усмотрению, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве дополнили, что таким способом у медцентра было похищено почти 30 миллионов рублей. На сегодняшний день известно, что прокуратура передала материалы проверки в правоохранительные органы. Там уже возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Виновные могут лишиться свободы на срок до 10 лет.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что в "Медицинском городе" нашли крупные финансовые нарушения. Искажения в отчетах, нарушения в закупках и необоснованные начисления зарплат бухгалтерам и экономистам обнаружились при проверке прокуроров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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