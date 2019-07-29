2019-07-29T13:27:44+03:00
Общество

В Омутинском районе отремонтируют детский сад и больницу

Потребность в местах в дошкольных учреждениях будет полностью удовлетворена
Вадим Бегун
Поделиться:
В Омутинском районе обновят детсад и больницу. Фото - пресс-служба губернатора.В Омутинском районе обновят детсад и больницу. Фото - пресс-служба губернатора.
Изменить размер текста:

Детский сад и больницу отремонтируют в Омутинском районе. Средства будут предусмотрены в бюджете на следующий год.

– После завершения разработки проектной документации и проведения экспертизы мы предусмотрим в областном бюджете на 2020 год средства на проведение капитального ремонта в одном из корпусов детского сада «Сказка» в селе Омутинское. Кровлю и окна уже отремонтировали за счет районного бюджета, – сообщил глава региона Александр Моор по итогам поездки в район. Отметим, что этот детсад посещают более 170 ребятишек, 28 из них – в возрасте до трех лет.

Во время поездки в муниципалитет губернатор также побывал в Омутинской районной больнице. Здесь обслуживаются более 18 тысяч человек.

– В больнице трудится очень хороший коллектив. Принято решение о выделении средств на покупку медицинского оборудования в роддом. После завершения работы над проектной документацией мы предусмотрим в бюджете на 2020 год средства на капитальный ремонт подразделений лечебного учреждения, которые нуждаются в обновлении, – сообщил губернатор. Кроме того, решено установить модульное здание для размещения амбулатории в селе Вагай.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Развитие этой сферы необходимо»: в Тюмени праздновали День пиар-специалиста
Тюменский туристический комплекс привлек иностранных охотников
«Банкротство – абсолютно законный инструмент»: Сбербанк рассказал о будущем Антипинского НПЗ
«Он никогда не предаст»: тюменцы рассказали, как относятся к дружбе между человеком и роботом
Тюменца, который убил девушку и изнасиловал ее подругу, осудили на 16 лет
В Тюмени ищут подрядчика для благоустройства левого берега Туры
У охранника тюменского ТРЦ угнали автомобиль
Работники крупной тюменской компании получили зарплату спустя четыре года
В Тюменской области три человека травмировались в пожарах на прошедшей неделе
В Тюмени на месяц перекроют проезд по Моторостроителей
Отключения горячей воды в Тюмени в 2019 году: в областном центре стартует шестой этап опрессовок
«Отмечать победу не будем»: Футбольный клуб «Тюмень» одержал верх над «Челябинском»
На озере Андреевском под Тюменью утонул мужчина
Дожди и прохлада: начало августа неприятно удивит тюменцев
Иностранец с фальшивыми правами подменил уставшего водителя в Тюменской области
Полтонны гуманитарной помощи отправили из Тюмени в Тулун
В ход пошел молоток: в Тюменской области произошла массовая драка
В Тюмени сегодня отключат светофоры
Погода на 29 июля в Тюмени: днем дождь, вечером гроза
Среднемесячная зарплата в Тюменской области составила 47,2 тысячи рублей
В Тюменском районе 18-летний парень огрел молотком мужчину в два раза старше себя
День города в Тюмени – 2019 прошёл без правонарушений
Онкоскрининги в Тюменской области помогают выявить рак на ранних стадиях
Три человека пострадали в результате аварии на трассе «Тюмень – Боровский»
Тюменец сказочно разбогател, пока хозяйка денег нежилась на горячих источниках
Житель Увата вынес челюсть приятелю во время «пьяной мороси»
Названы лауреаты конкурса профмастерства среди сотрудников социальных служб
Опубликовано видео похищения двух велосипедов после пьянки в Тюмени