В Омутинском районе отремонтируют детский сад и больницу

СЕГОДНЯ 13:27 2019-07-29T13:27:44+03:00

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Детский сад и больницу отремонтируют в Омутинском районе. Средства будут предусмотрены в бюджете на следующий год.

– После завершения разработки проектной документации и проведения экспертизы мы предусмотрим в областном бюджете на 2020 год средства на проведение капитального ремонта в одном из корпусов детского сада «Сказка» в селе Омутинское. Кровлю и окна уже отремонтировали за счет районного бюджета, – сообщил глава региона Александр Моор по итогам поездки в район. Отметим, что этот детсад посещают более 170 ребятишек, 28 из них – в возрасте до трех лет.

Во время поездки в муниципалитет губернатор также побывал в Омутинской районной больнице. Здесь обслуживаются более 18 тысяч человек.

– В больнице трудится очень хороший коллектив. Принято решение о выделении средств на покупку медицинского оборудования в роддом. После завершения работы над проектной документацией мы предусмотрим в бюджете на 2020 год средства на капитальный ремонт подразделений лечебного учреждения, которые нуждаются в обновлении, – сообщил губернатор. Кроме того, решено установить модульное здание для размещения амбулатории в селе Вагай.

ИСТОЧНИК KP.RU