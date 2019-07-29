2019-07-29T13:49:29+03:00
Общество

«Развитие этой сферы необходимо»: в Тюмени праздновали День пиар-специалиста

Вадим Бегун
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Фото - pixabay.com.Фото - pixabay.com.
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Накануне, 28 июля, в России в 18-й раз отметили День PR-специалиста. С каждым годом он завоевывает все большую популярность, что не мудрено – профессиональная деятельность «пиарщиков» связана с приданием публичности персонам, организациям и событиям.

С начала двухтысячных «Связи с общественностью» стали одним из необходимых инструментов работы множества организаций – наряду с маркетингом и рекламой, получив признание на государственном уровне внесением в общероссийский классификатор профессий.

Мы спросили известных пиарщиков и медийных персон Тюменской области о том, что они думают о развитии этой специальности.

Клена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы:

– Развитие этой сферы необходимо. Как правило, любая напряженность в обществе возникает из-за недостатка информации. Совершенствование инструментов работы позволит снять многие проблемы ещё в момент их зарождения. Поэтому профессия важная и нужная.

Рим Арсланов, Председатель совета директоров «Агентства нефтегазовой информации»:

– Общаюсь в разных кругах, и многие говорят о конце эры пиарщиков. Будто бы все перейдет на другие рельсы, и компании будут обходиться без представителей PR-индустрии. Хотя при этом я почему-то вспоминаю слова великого человека о том, что «слухи о моей смерти были сильно преувеличены». Так что хочется пожелать коллегам-пиарщикам творчества и долголетия. Важно адаптироваться к новым условиям, и все будет в порядке.

Арашкиева Ольга, начальник управления информационной работы и связей с общественностью ДТиС Пионер:

– Все, что касается медиа, никогда не потеряет свою актуальность, будет меняться только формат. Возможно, даже изучение такой профессии, как связи с общественностью, должно быть включено дополнительно в образовательные программы основного направления высших и средних учреждений, так как коммуникации и стратегически верно спланированные поток и обмен информацией ведут к формированию положительного имиджа и достижению цели. Представителям этой профессии важно быстро реагировать на постоянно меняющиеся тенденции в цифровых медиа и корректировать стратегию на основе обратной связи в реальном времени. В настоящее время, на мой взгляд, «рулят» блогеры, хотя многие представители медиасферы не относят их к СМИ. Придет время, и на смену блогерам придет новая форма «говорящей головы». Вывод один: направление в профессии «Связи с общественностью» всегда будет востребовано, меняться будут только начинка и фантик.

Людмила Толстогузова, менеджер по связям с гостями отдела Маркетинга и продаж бизнес-отеля «Евразия»:

– PR в наше время развивается очень быстрыми темпами. Сегодня каждый пятый имеет представление о том, что это такое. Число ВУЗов, обучающих в своих стенах данной специальности, неуклонно растет, что свидетельствует о престижности PR как профессии и востребованности данных специалистов на рынке труда. Одновременно открывается очень много бизнес-школ, курсов, проводятся тренинги, которые обещают сделать из вас специалистов в области PR за короткий срок, но это невозможно. Этому нужно долго учиться. Также необходимо отметить еще одну важную тенденцию в развитии PR – к руководителям предприятий пришло четкое осознание необходимости устанавливать гармоничные отношения с обществом, заботиться о своей репутации и имидже. PR-деятельность, наконец, стала восприниматься как диалог с клиентом. Мы должны постоянно следить за реакцией своих клиентов на наши действия. Это помогает устранить недостатки в обслуживании, с которыми, если говорить откровенно, иногда сталкиваются все. К тому же, следует выделить еще одну тенденцию развития связей с общественностью – смещение развития PR-кампании от печатных средств массовой коммуникации в сторону интернета. Профессия пиарщика очень динамичная. Еще несколько лет назад никто из нас не использовал социальные сети, как площадку для продвижения своих услуг, а это наименее затратный и наиболее результативный способ, как показала практика. Поздравляю всех пиарщиков с праздником! Для каждого специалиста важно его признание как профессионала. Всем причастным желаю этого от всей души! Пусть ваша жизнь будет наполнена радостными моментами, интересными и полезными встречами, приятными знакомствами и новыми проектами.

Полина Гаранина, директор Коммуникационного агентства «Пионер»:

– К сожалению или к счастью, но российский пиар пошел своим путем, сильно отличающимся от того, что мы изучали в классических учебниках. И до сих пор классный специалист в нашей отрасли – не тот, кто прочитал все учебники, а тот, кто набил все свои и изучил все чужие шишки от применения полученных теоретических знаний в жизнь. Проведя в профессии более 16 лет, уверена, что специалистом по связям с общественностью нельзя быть «с 9 до 6». Только формат 24/7, только «хардкор»! А мое пожелание – больше пиарщиков, хороших и разных. Эта профессия может перевернуть мир. Пусть она сделает его лучше!

ИСТОЧНИК KP.RU

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