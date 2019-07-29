«Он никогда не предаст»: тюменцы рассказали, как относятся к дружбе между человеком и роботом

СЕГОДНЯ 12:22 2019-07-29T12:22:09+03:00

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Завтра, 30 июля, мир в девятый раз отметит Международный день дружбы. Идея его проведения на официальном уровне была оглашена в Международное десятилетие мира и не насилия, проводившееся с 2001 по 2010 годы, а окончательное закрепление статуса праздника произошло на 65-ой сессии Генассамблеи ООН в 2011 году.

– Дружба относится к высшим человеческим ценностям. Способность к сопереживанию, умение слышать другую точку зрения, находить общий язык и доверять людям – только малая часть того, что необходимо тем, кто хочет дружить, – уверена депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова, – эти навыки необходимы всем – и государствам, и народам, и тюменским семьям. Именно они обеспечат мир и процветание, поэтому их необходимо развивать и в себе, и в детях.

Апологеты Международного дня дружбы уверены, что он просто не мог не появиться на свет, ведь в глубине души почти все люди хотят жить в согласии. А новый праздник призван способствовать этому, разрушая разъединяющие людей границы. А вот вопрос с кем и как именно дружить становится все более технологичным. Недаром в книгах многих фантастов все чаще появляется апокалиптичный сценарий гибели классического понимания дружбы между людьми. Мы попросили тюменцев ответить на вопрос редакции: «Сможет ли робот в перспективе заменить человеку друга и почему?»

Тарасов Дмитрий, Руководитель детского технопарка «Кванториум»:

– Робот – друг человека! Робот умеет дружить. У него не может быть плохого настроения, и робот всегда понимает какое настроение у вас. Он может поддержать разговор и потихоньку, шаг за шагом, поднять ваш эмоциональный тон. Интеллектуальный собеседник, веселый и озорной гуляка, игровой компаньон или просто жилетка, в которую можно поплакаться, когда тебе необходимо. Хорошо, когда у тебя есть робот, с которым можно поговорить на любые темы, обсудить любую проблему и знать, что он никогда не предаст и не расскажет твои тайны или секреты. Роботы могут дружить!

Алексей Кондрахин, руководитель лаборатории бизнес и социальных инноваций «Стрела»:

– Человек всегда стремился дружить, и это было важной составляющей прогресса. Когда-то коллективы друзей охотников-собирателей помогли нашим предкам выжить на просторах Африки; а потом появился друг, позволивший перейти на новый уровень в охоте и безопасности – собака. Дружба – это символ развития. Телеграф, телефон, социальные сети – это все стремление дружить. И следующий этап – искусственный интеллект. Уверен, что уже в недалеком будущем высшим благом человечества станет идеальный друг-помощник. Заменит ли он общение с другими людьми? Для некоторых – дополнит. А некоторым действительно заменит. Человечество обретет друзей, лишенных отрицательных качеств и всегда готовых быть рядом, - этот друг не сможет одолжить денег до зарплаты и полицейского знакомого у него не будет, но на все остальное он способен.

Виктория Алексеева-Онипсенко, стоматолог-пародонтолог Семейной стоматологии «Доктор Альбус»:

– Нет, конечно, робот никогда не сможет заменить человеку друга, ведь роботы запрограммированы на определенные действия, у них нет потребности в любви, понимании и поддержке, из которых и строится человеческая дружба.

Олег Войкин, руководитель проекта «Интеллектуальное движение Тюменской области»:

– Мне кажется, что все зависит только от нас самих. Если мы будем уделять мало времени нашим друзьям и близким, больше проводить время за гаджетами, то нельзя исключать и такой вариант. Люди уже сейчас привязываются к личным вещам и общаются с искусственным интеллектом в приложениях. Как и сто лет назад, так и еще через сто, для людей важно быть выслушанными и услышанными, важно знать, что их чувства и мысли не безразличны слушателю.

Дмитрий Веленгурский, тренер танцевального спортивного «Огонек»:

– Робот не сможет заменить друга. Ведь все его ответы, все его действия прописаны программой, а это неинтересно; он не знает, что такое чувства, искреннее и настоящие. Но есть исключения, если это – робот-пылесос, который вместо тебя убирает квартиру, его можно считать неплохим другом.

Мусина Регина, основатель студии фруктовых букетов «Съешь меня»:

– Мне кажется, это уже частично стало так. Наш постоянный верный электронный друг – наш телефон. Мы с ним едим, ездим в отпуск, ложимся спать. Он всегда знает, что нам нужно и что мы ищем, он подбирает нам музыку, прокладывает маршрут, показывает смешные видео, чтобы поднять настроение. Об этом, кстати, есть в фильме «100 вещей и ничего лишнего». Парни разработали программу – голосового помощника, который точно знает, что ты любишь, твои привычки и потребности, который все время на связи, говорит с тобой и носит человеческое имя, а главное, принимает тебя таким, какой ты есть. Это удобно, но это деградация и конец живому общению.

ИСТОЧНИК KP.RU