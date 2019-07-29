Тюменца, который убил девушку и изнасиловал ее подругу, осудили на 16 лет

СЕГОДНЯ 11:59 2019-07-29T11:59:14+03:00

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В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего местного жителя. Он признан виновным в убийстве, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

– Мужчина более 20 лет провел в местах лишения свободы за убийство и половые преступления. В октябре 2018 года он освободился из колонии. Спустя шесть месяцев после этого обвиняемый убил 21-летнюю девушку и изнасиловал ее 27-летнюю подругу, с которыми распивал спиртное, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Там сообщили, что злоумышленник был задержан и по решению суда заключен под стражу. Суд назначил подсудимому 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с осужденного в пользу матери погибшей был взыскан один миллион рублей за моральный вред.

ИСТОЧНИК KP.RU