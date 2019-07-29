В Тюмени ищут подрядчика для благоустройства левого берега Туры
Из бюджета Тюменской области выделят более 535 миллионов рублей на благоустройство откоса левого берега Туры. Таким образом, власти планируют продолжать строительство главной достопримечательности города – набережной.
Из данных, размещенных на сайте госзакупок, следует, что лимит финансирования на 2019 год составит 150 миллионов рублей, на 2020 год – 235,4 миллионов, на 2021-й – 150 миллионов. Компания, которая выиграет контракт, должна провести работы по укреплению и благоустройству на участке левого берега реки Тура вдоль улицы Береговой, а именно между улицами Красноармейской и Поперечной. Здесь будет возведен амфитеатр, трибуны, беседки-библиотеки, многоуровневая скамья, а также туалетный комплекс, которым можно пользоваться в любое время года.
Заявки на участие в аукционе, который инициировало управление капительного строительства Тюменской области, принимаются до 5 августа, торги состоятся в этот же день. Работы должны быть завершены через 19 месяцев после заключения контракта.
ИСТОЧНИК KP.RU