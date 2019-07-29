2019-07-29T11:30:29+03:00
Общество

В Тюмени ищут подрядчика для благоустройства левого берега Туры

Там появится беседка-библиотека и многое другое
Вадим Бегун
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В Тюмени продолжат строительство набережной.В Тюмени продолжат строительство набережной.Фото: Вадим Бегун
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Из бюджета Тюменской области выделят более 535 миллионов рублей на благоустройство откоса левого берега Туры. Таким образом, власти планируют продолжать строительство главной достопримечательности города – набережной.

Из данных, размещенных на сайте госзакупок, следует, что лимит финансирования на 2019 год составит 150 миллионов рублей, на 2020 год – 235,4 миллионов, на 2021-й – 150 миллионов. Компания, которая выиграет контракт, должна провести работы по укреплению и благоустройству на участке левого берега реки Тура вдоль улицы Береговой, а именно между улицами Красноармейской и Поперечной. Здесь будет возведен амфитеатр, трибуны, беседки-библиотеки, многоуровневая скамья, а также туалетный комплекс, которым можно пользоваться в любое время года.

Заявки на участие в аукционе, который инициировало управление капительного строительства Тюменской области, принимаются до 5 августа, торги состоятся в этот же день. Работы должны быть завершены через 19 месяцев после заключения контракта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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