В Тюменской области три человека травмировались в пожарах на прошедшей неделе

СЕГОДНЯ 10:18 2019-07-29T10:18:16+03:00

Более тридцати пожаров произошло в Тюменской области на прошедшей неделе. Фото - пресс-служба Главного управления МЧС по Тюменской области.

Спасатели региона более 50 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП

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За прошедшую неделю спасатели ликвидировали 31 пожар в Тюменской области. В них получили травмы различной степени тяжести три человека.

Спасатели рассказываю, что 16 пожаров произошло в жилье, в них травмировались 3 человека, двое тюменцев были спасены. К ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 60 раз, оказывалась помощь по деблокировке пострадавших, отключение аккумуляторной батареи, смыв ГСМ с проезжей части.

– Содержите в чистоте территорию у своего жилого дома и хозяйственных построек. Своевременно очищайте ее от сухой травы, опавшей листвы, сгораемого мусора. Обратите внимание на состояние территории за забором Вашего домовладения. Заросли сухой травы, свалки мусора в случае пожара способствуют распространению огня, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Напомним, на прошлой неделе в регионе произошло 74 пожара, это более чем в два раза больше, чем на этой.

ИСТОЧНИК KP.RU