В Тюменской области три человека травмировались в пожарах на прошедшей неделе
За прошедшую неделю спасатели ликвидировали 31 пожар в Тюменской области. В них получили травмы различной степени тяжести три человека.
Спасатели рассказываю, что 16 пожаров произошло в жилье, в них травмировались 3 человека, двое тюменцев были спасены. К ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 60 раз, оказывалась помощь по деблокировке пострадавших, отключение аккумуляторной батареи, смыв ГСМ с проезжей части.
– Содержите в чистоте территорию у своего жилого дома и хозяйственных построек. Своевременно очищайте ее от сухой травы, опавшей листвы, сгораемого мусора. Обратите внимание на состояние территории за забором Вашего домовладения. Заросли сухой травы, свалки мусора в случае пожара способствуют распространению огня, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.
Напомним, на прошлой неделе в регионе произошло 74 пожара, это более чем в два раза больше, чем на этой.
ИСТОЧНИК KP.RU